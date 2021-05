La collection, baptisée Serpenti Metamorphosis, reprend les codes qui font le succès du modèle Serpenti Forever, le It bag de Bvlgari, soit des matériaux de luxe et un fermoir en forme de tête de serpent. Pour le reste, la designer, qui a fait des imprimés maximalistes sa marque de fabrique, a donné libre cours à son imagination. «J’avais envie de créer quelque chose de vraiment unique; j’ai commencé par concevoir une minaudière, une première pour la griffe, inspirée d’une montre de ses archives datant de 1968, nous confie-t-elle. J’ai l’impression que la femme Bvlgari et celle à qui je m’adresse par mes collections ont beaucoup en commun. Elles sont fortes, audacieuses, élégantes et elles partagent un goût sûr pour le design. En dessinant les sacs, j’ai imaginé comment elles les porteraient et pour quelles occasions.» On découvre le fruit de ce partenariat empreint de poésie dès le 15 avril, en boutique et en ligne.

