De son côté, ALLO VÉLO propose de faire découvrir des pièces de chez UNIQLO dans sa boutique sur la rue Shannon. On peut y retrouver des articles de sports utilitaires comme la parka transportable UV, les t-shirts AIRism, mais aussi les t-shirts DRY-EX, parfaits pour vos balades en deux roues. « Nous sommes heureux de poursuivre cette initiative avec ALLO VÉRO et de rendre nos produits LifeWear encore plus accessibles aux Québécois », poursuit M. Kaneko.

Un bel exemple de collaboration entre commerçants locaux!

