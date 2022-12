On a eu la chance de la visiter en primeur, juste avant qu’elle ouvre ses portes au public, le 15 décembre dernier. Au menu? Cinq grandes pièces incarnant chaque à leur façon la personnalité unique de piliers cruciaux du monde parfumé de Chanel: N°5, bien sûr, mais aussi Coco Mademoiselle, Chance, la collection Les Exclusifs et la fragrance masculine Bleu. Chaque salle regorge d’archives – vêtements et accessoires significatifs, campagnes publicitaires, anciens flacons, etc. – et d’activités reliées au parfum qu’elle célèbre, comme une roue de fortune dans la pièce Chance et une «diagnostic parfumé» dans la salle de Les Exclusifs. On lève notre chapeau aux systèmes ingénieux développés par l’équipe derrière l’exposition, qui permet de sentir les différentes itérations de ces fragrances mythiques sans pour autant saturer l’air. «J’ai été beaucoup consulté pendant le processus, car au-delà de la beauté visuelle, je voulais qu’il y ait vraiment un contact avec les parfums. J’étais très heureux qu’il y ait à la fois un moment où on nous dépose une goutte de N°5 sur la peau, que des parfums puisse sentir via des céramiques ou des diffuseur électriques. Et de pouvoir monter des ingrédients, aussi!», confie Olivier Polge, le nez de la maison française, qu’on a eu la chance de rencontrer sur place.