Parle-moi de la naissance de Loud Bodies.

J’ai fondé Loud Bodies il y a cinq ans, poussée par plusieurs années de frustration accumulée à travailler dans l’industrie de la mode. Après être parvenue à surmonter un trouble alimentaire, j’avais dû faire un deuil: les vêtements que j’aimais ne me faisaient plus. J’étais alors créatrice de contenu et je recevais des refus de la part des marques, exception faite des moments où on m’engageait pour être l’unique «grosse de service», pour remplir un quota de diversité et se donner bonne conscience. J’en ai eu assez. J’ai décidé de créer mes propres occasions, au lieu d’attendre l’approbation de gens qui ne me verraient jamais comme celle que je suis vraiment.

Pourquoi avoir fait de la durabilité une valeur centrale de ta marque?

L’industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Les marques ne peuvent plus être non durables, sans quoi elles détruisent littéralement notre planète. Avec Loud Bodies, je voulais faire quelque chose de bien, apporter de la joie et de l’autonomie aux gens, et non créer un produit vide qui n’existerait qu’au détriment de l’environnement et des personnes qui le fabriquent.