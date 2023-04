Uncle Studios, tout droit sortie du centre-ville de Toronto, repense les pièces classiques en leur insufflant de la fraîcheur et de la flamboyance. En parcourant ses collections, on peut s’attendre à trouver des incontournables, tels que le parfait manteau en daim, le pull grand-père et le pantalon d’équitation. Bien que la marque ait recours à de nouvelles matières pour la confection de ses vêtements, elle déploie beaucoup d’efforts pour trouver des fournisseurs et des fabricants de tissus dits clean, pour utiliser des énergies renouvelables et efficaces, et elle garantit que chacun de ses produits est carboneutre en soutenant notamment des initiatives de conservation des forêts.