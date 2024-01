On ne présente plus Canada Goose. Forte de sa renommée, la marque emblématique de vêtements d’extérieur lance régulièrement des collections capsules en collaboration avec des noms émergents et des acteurs établis de la mode. Cette fois-ci, elle s’est associée au label londonien Rokh, connu pour ses trenchs déconstruits qui se vendent rapidement (et qui sont donc d’autant plus désirables). Mais ce n’est pas tout: le duo gagnant a également fait appel à l’artiste multidisciplinaire Matt McCormick pour créer des imprimés exclusifs inspirés de l’Ouest américain (avec cow-boys, montagnes, vallées et vieux motels). La collection exclusive de huit pièces est sortie début septembre et comprend entre autres un parka, une doudoune, un chandail et une écharpe.