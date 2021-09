Les fondateurs de Howl and Home, Tina et Jeremie, sont un duo de menuisiers et de designers, qui ont décidé de créer des meubles modernes pour nos animaux de compagnie en raison de leur amour du design et de leur chien de sauvetage, Cypress. Tout en étant minimalistes, les différents designs de leurs produits sont réfléchis et fonctionnels pour votre animal. «Nous privilégions des lignes épurées, des finitions naturelles et un design discret.» Chaque pièce est fabriquée à la main et sur commande à Halfmoon Bay, en Colombie-Britannique.