Développées à l’interne par une équipe de conception dédiée à Stockholm, les collections H&M Studio représentent l’offre la plus design et avant-gardiste de la marque depuis 2013. La nouvelle collection A/H 23 ne fait pas exception : tenues sophistiquées à l’élégance ténébreuse et vêtements d’extérieur soigneusement taillés sont de la partie.

La chemise blanche rehaussée d’un nœud surdimensionné et le manteau long cintré ne peineront pas à mettre du style dans nos journées. Quant au soir, on marquera les esprits avec un total look veste oversized et jeans à strass ou bien avec la mini-robe évasée en velours au col blanc. Les accessoires en cuir noir et les bijoux ajoutent glamour et aplomb aux silhouettes sculpturales.

« Pour la saison automnale, notre équipe de design a élaboré une collection qui marie le pragmatisme à la poésie. La collection met de l’avant des caractéristiques haut de gamme, avec des coupes impeccables, des pièces d’extérieur élégantes et des jeans ornés qui captiveront instantanément votre cœur et deviendront des incontournables de votre garde-robe pour les années à venir » déclare Ann-Sofie Johansson, responsable de la conception et conseillère créative chez H&M.