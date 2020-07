Opulente avec une touche de romantisme, la collection Haute Couture Automne-Hiver 2020-2021 de Chanel est un hommage à l’univers décadent de Karl Lagerfeld.

Les 30 looks, qui ont été présentés virtuellement à Paris aujourd’hui, fusionnent l’élégance classique de la maison avec des éléments ultra-rock : du tweed agrémenté de paillettes, de la dentelle peinte sur des vestes boléro et des jupes dramatiquement volumineuses. Des bijoux sélectionnés parmi les collections de Haute Joaillerie de la maison française complètent les ensembles.

« Je pensais à une princesse punk sortant du Palace à l’aube », a déclaré la directrice de création Virginie Viard dans un communiqué de presse. « Avec une robe en taffetas, une grosse chevelure, des plumes et beaucoup de bijoux. » Elle ajoute que « cette collection est davantage inspirée par Karl Lagerfeld que par Gabrielle Chanel. Karl allait au Palace, il y accompagnait ces femmes très sophistiquées, très habillées, très excentriques aussi. »

Pour la collection, Chanel a travaillé avec plusieurs partenaires, dont les fabricants de tweed Métiers d’art Lesage et les experts en fleurs et plumes Lemarié. En raison de la pandémie, le travail sur la collection a été interrompu et n’a pu reprendre qu’à la mi-mai. Certains ateliers ont été déplacés pour assurer la distanciation physique et la maison a également mis en place un protocole d’hygiène et de sécurité.