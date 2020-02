Depuis 2017, la star québécoise offre, main dans la main avec le Groupe Bugatti, une ligne de sacs et d’articles de maroquinerie à prix doux, signée Céline Dion Collection. Pour le printemps-été 2020, la marque s’inspire des tendances qui sévissent sur les passerelles, comme le sac seau, qu’on a aperçu chez Prada, Celine et Loewe et qui promet d’être partout cette saison. Autre tendance forte, l’imprimé python qui sublime avec audace les cabas et les portefeuilles en cuir synthétique imaginés par l’artiste, en s’apposant par petites touches ou en total look. Enfin, et puisque le beau temps promet de bientôt revenir, le raphia – matière estivale par excellence – s’invite en accessoire, en donnant au passage le ton d’une saison baignée de nonchalance.

Voici un aperçu de la collection avant de pouvoir se procurer les modèles dès la fin février en boutique et en ligne.