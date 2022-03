Avec sa campagne Elle nous active, qui revient pour une troisième saison, PUMA célèbre les femmes qui bougent ensemble pour atteindre leurs objectifs et créer des liens par le sport, la culture et des valeurs communes. La Lavalloise Amandine Pierre-Louis, joueuse de soccer professionnelle pour le club danois Elitedivisionen AaB, nous en parle.

Qu’est-ce qui t’incite à bouger?

Je bouge pour être en santé, mais aussi pour les prochaines générations. C’est vraiment nouveau que les médias parlent des femmes au soccer, et je pense que c’est le fun que ça puisse inspirer les plus jeunes.

Que représente la campagne Elle nous active pour toi?

Dans le soccer, et le sport féminin en général, on peut être jugées en fonction de notre corps, de notre âge ou des choix qu’on fait. La campagne Elle nous active nous unit et nous met sur un pied d’égalité, peu importe notre âge, notre origine et notre culture. Elle montre qu’on peut motiver les gens et briser les stéréotypes!

Et de faire partie de cette campagne, qu’est-ce que ça signifie à tes yeux ?

Jeune, j’étais fan de la joueuse de soccer Christine Sinclair, qui a fait rêver toute une génération de filles au Canada et qui m’a permis de croire que je pouvais représenter ce pays au niveau international. Cela dit, je n’ai jamais pu voir évoluer quelqu’un de couleur dans mon sport. C’étaient principalement des femmes blanches sur le terrain. J’espère maintenant pouvoir incarner cette personne pour une jeune fille du Québec.

Qu’aurais-tu aimé apprendre plus tôt?

Qu’en tant que femmes, il n’y a aucune limite à nos rêves et qu’il faut saisir les opportunités qui se présentent à nous. Qu’on peut aussi s’entraîner, avoir des enfants et revenir au même niveau qu’avant dans notre discipline. Voir les femmes briser les barrières et prouver qu’elles sont capables de tout, c’est inspirant!

Quels obstacles les femmes doivent-elles encore surmonter dans le milieu du soccer?

Il est beaucoup question d’égalité salariale, mais j’aimerais aussi qu’on ait droit aux mêmes traitements et aux mêmes possibilités d’avancement que les hommes. Par ailleurs, il faut changer l’opinion publique et arrêter de comparer le soccer féminin et le soccer masculin: à la fin de la journée, c’est le sport pratiqué qui compte!

Quels crampons PUMA utilises-tu pour jouer?

Le modèle Future Z. En février 2021, quand je jouais pour l’équipe Slavia Prague, j’ai d’ailleurs marqué mon premier but professionnel avec ces crampons, et j’étais en tenue Puma! C’est un beau souvenir.

Quels autres produits PUMA portes-tu hors du terrain?

J’aime la collection Exhale pour le yoga, le coton ouaté Re.Gen, fabriqué sans teinture toxique pour l’environnement, ainsi que le pantalon de jogging Cloudspun. Et, bien sûr, mes baskets classiques les Cali Star !

Regardez l’hymne de la campagne Elle nous active de PUMA ci-dessous. Pour magasiner la collection, rendez-vous sur Sports Experts.