En collaboration symbiotique avec la compagnie québécoise Bizou, Marina Bastarache a imaginé six modèles de lunettes solaires parfois coquets, parfois hyper branchés et parfois plus sobres, question de convenir à toute occasion et de plaire à tous. Une collection passe-partout quoi!

Pour celle qui lançait sa toute première ligne de maillots de bain à l’automne dernier avec Maison Simons, ce n’est qu’une suite logique. « Globe-trotteuse à mes heures, citadine à d’autres moments, mais amatrice de mode en tout temps; selon moi, c’était la deuxième étape logique pour la marque Nana d’avoir des lunettes de soleil à mon image. Un accessoire qui s’agence avec tous les styles, autant à la ville qu’à la plage, qui convient à toutes nos humeurs et qui est témoin de nos amours, tout ça en donnant le ton à chacun de nos looks. », déclare la modeuse. Elle ajoute également que « sur une plage, l’accessoire [qu’on n’a] pas le choix d’avoir c’est la lunette de soleil! ». Et on est bien d’accord!

Puisant son inspiration dans les nombreux voyages qu’elle a effectués, la jeune entrepreneure développe un accessoire combinant accessibilité et qualité. « J’ai toujours en tête de faire un produit abordable, mais je veux aussi de la bonne qualité! », explique-t-elle.

Impliquée à 100 % dans le processus de création, Marina dit y avoir mis son cœur, son temps et son énergie. « J’adore collaborer et encourager les entreprises québécoises, et quand je suis impliquée dans quelque chose, je ne le suis pas à moitié! » Et ce fut réciproque du côté de Bizou. « On adore la personnalité colorée et la façon de voir la vie si inspirante de Marina; elle nous donne envie de partir à l’aventure pour découvrir de nouveaux endroits! Mais au cours de cette collaboration, nous avons aussi eu le privilège de découvrir une femme visionnaire, perfectionniste et totalement dévouée dans les projets qu’elle choisit », affirme Marie-Christine Bilodeau, directrice au développement des affaires chez Bizou.

Empreinte de féminité et d’originalité, la collection a été pensée pour convenir à tous. Une chose est sûre, style assuré!

En édition limitée, les lunettes de soleil Bizou x Nana seront disponible en boutique et en ligne dès le 27 février 2020 au prix de 30 $ et en précommande en ligne à partir du 20 février.

Zoom sur les six modèles Bizou x Nana.