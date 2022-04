Une fois l’hiver terminé, on n’a qu’une envie: aller dehors et profiter pleinement du beau temps. Afin de le faire avec style et de façon sécuritaire, on s’arme des incontournables que présentent IDC Dermo et Bizou, deux marques fièrement québécoises. L’été s’annonce de toute beauté!

Crème solaire antiâge minérale Solis+ FPS 30

Même s’il est recommandé d’appliquer un écran solaire tous les jours de l’année, force est de constater qu’on a davantage tendance à s’exposer au soleil l’été. Pour aider à prévenir les coups de soleil, mais aussi pour hydrater tout en permettant de prévenir les signes du vieillissement prématuré de la peau, on pare notre épiderme de ce soin ultraléger doté de filtres minéraux. Agréable à appliquer, il ne laisse aucune trace blanche sur la peau!

Prix : 39,99 $

Poudre solaire minérale Solis+ FPS 50

On sait qu’il faut réappliquer notre protection au cours de la journée, mais il n’est pas toujours pratique de le faire, surtout lorsqu’on est maquillée. La solution: cette poudre minérale FPS 50 avec pinceau applicateur intégré. Elle se glisse facilement dans notre sac à main, s’applique en un tournemain, et aide à matifier la peau et à unifier le teint.

Prix : 58,99 $

Sérum hydratant haute concentration HYDRA HYALURONIC2

Boire de l’eau est primordial, surtout lorsque le mercure grimpe – et il en va de même pour la peau. On doit l’hydrater. Grâce à sa texture gel rafraîchissante, il est plaisant à appliquer après une journée passée au soleil. Ce sérum s’avère un précieux allié pour notre épiderme tout au long de la belle saison.

Prix : 45,99 $

Disques quotidiens éclat resurfaçant GLŌWFIX PEEL

Ces disques sont particulièrement pratiques pour éliminer les impuretés, les résidus de crème solaire et les cellules mortes à la surface de la peau durant les mois les plus chauds. Il faut toutefois retenir qu’il est primordial d’appliquer de la crème solaire si on s’expose au soleil après avoir utilisé ce soin.

Prix : 53,99 $

