Le savoir-faire au service de la simplicité

C’est dans une atmosphère pieuse et bucolique que s’ouvre le défilé. Une série de looks en tweed noir et blanc s’emboitent le pas à travers les allées. Les tailleurs iconiques se revisitent ci-et-là parés d’un jupon en tulle transparent en dessous ou au-dessus. Gigi Hadid, Kaia Gerber arpentent le jardin d’enfance de Gabrielle Chanel avec simplicité. Peu à peu les jupes prennent de l’ampleur et se transforment en jupons. Les coupes sont racées, élégantes. Puis le blanc immaculé entre en scène. Les robes longues ceinturées à l’esprit monastique et les vestes cintrées ornées de boutons ronds, laissent place à des silhouettes fluides, aériennes, virginales. La légèreté est de mise. Les jupons brodés de fleurs ou de cristaux semblent flottés. Les jupes longues bouffantes ou volantées sont une ode à l’innocence, celle de Gabrielle Chanel, enfant. Une partition qui met le savoir-faire des ateliers Chanel au service de la simplicité et qui mêle savamment rigueur et légèreté.