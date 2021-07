Pour moi, le blanc, dit Maripier Edwar, c’est comme le tofu. Il va avec tout et prend le goût de ce qui l’accompagne. Le secret d’un décor blanc réussi réside dans l’équilibre entre les matières qui le composent.

Le bon blanc

Choisir le blanc qui convient peut être un vrai casse-tête. Quand on le peut, on fait des tests sur les murs ou on apporte des échantillons sur place pour vérifier la teinte à des heures différentes du jour et selon l’ensoleillement. Par exemple, la lumière de fin de journée, plus chaude, fera ressortir dans le blanc des nuances qu’on n’y aurait pas décelées le matin.

Où appliquer les blancs chauds?

Les blancs tirant sur le jaune, le beige ou le rose sont à prioriser dans les pièces qui reçoivent peu de lumière et les espaces de vie qu’on veut chaleureux. Ils s’agencent très bien avec des planchers en bois. Prudence, toutefois, avec ceux qui tirent sur le jaune: ils peuvent donner l’impression que les murs sont vieux ou sales.