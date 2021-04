TOP ELLE: 6 objets déco en rotin pour notre intérieur

Le rotin s’invite depuis quelques saisons dans notre intérieur mais on aurait tort de croire que la tendance commence à s’essouffler. Pourquoi on aime cette matière naturelle? Parce qu’elle sait réchauffer une pièce en un clin d’œil (même lorsqu’on est adepte du marbre et du béton), qu’elle se faufile partout où elle trouve une place – de la cuisine à la salle de bain, en passant par le salon et la chambre à coucher – et que son indéniable charme bohème séduit même les adeptes de minimalisme brut. On est convaincu d’adopter cette tendance déco? On a repéré 6 objets en rotin à se procurer dès maintenant!