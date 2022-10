Le designer français Steven Leprizé a commencé à créer des objets avec ses mains à l’âge de cinq ans, en bricolant aux côtés de son père, qui dirigeait un musée consacré aux vieux outils industriels en Bretagne. Rapidement, il a développé une préférence pour le travail du bois. « Le bois est plus intéressant, plus chaleureux, plus noble, plus naturel, dit Leprizé. Il est moins violent que le métal. Chaque pièce de bois est unique, un peu comme une empreinte digitale. »

À 18 ans, le designer s’est formé au métier de restaurateur de meubles anciens en bois. Ses plans de carrière ont toutefois bifurqué après la complétion d’un cours de design à la légendaire École Boulle de Paris. Inspiré par l’art et le design contemporains, il commence alors à utiliser la modélisation informatique en 3D pour repousser les limites de ce que le bois peut faire. Une collaboration avec un camarade de classe a finalement abouti à l’invention des panneaux gonflables en bois AIRWOOD©, fixés à une membrane élastique et alimentés par un dispositif pneumatique permettant à la surface du bois de se gonfler et de se dégonfler. « Nous sommes des illusionnistes en quelque sorte », dit Leprizé, à propos de ce matériau ludique.