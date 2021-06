Shopping déco : le rotin sous toutes ses coutures

Le rotin, c’est quoi ?

Le rotin est une plante qui pousse dans les forêts tropicales humides d’Afrique, d’Asie et d’Australasie. Proche cousin du palmier, il est considéré comme l’un des bois les plus solides qui soient et constitue une ressource naturelle renouvelable, légère et relativement flexible, ce qui en fait un matériau de choix pour la fabrication de meubles et d’objets d’artisanat, ainsi que la construction de charpentes dans les climats tropicaux.