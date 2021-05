Rotin ou osier ?

Les termes rotin, osier et cannage sont parfois employés, à tort, de manière interchangeable. Ce qui les distingue? Le rotin et l’osier sont deux types de tiges pouvant servir de matière première: le rotin provient d’une espèce de palmier et l’osier, d’une espèce de saule. Le cannage, pour sa part, n’est pas un matériau, mais une technique de tissage ancienne qui utilise l’osier, le rotin, diverses essences de bois, et même certains matériaux synthétiques.