Eau de parfum Sugarful & Spice de Michel Germain
La saison des lattés épicés s’invite jusque dans notre garde-robe olfactive. Orange sanguine pétillante, pivoine rose et barbe à papa composent le versant sucré de ce parfum, relevé de baies roses et de fleur de gingembre rouge. Un mélange gourmand et espiègle à porter pour aller cueillir des pommes ou se rapprocher de quelqu’un quand le mercure descend.
Prix : 74 $ les 100 ml
Plateau citrouille en bois de Way to Celebrate, chez Walmart
La citrouille quitte le perron pour prendre sa place à l’apéro. Ce plateau en bois accueille aussi joliment quelques fromages et craquelins que des biscuits maison encore tièdes. On le pose au centre de la table, on laisse tout le monde piger et on savoure ce petit supplément d’automne entre deux bouchées.
Prix : 13 $
Ensemble de pochoirs Party Animal Print de NYX Professional Makeup
Et si on laissait sortir notre côté sauvage pour l’Halloween? Ces quatre pochoirs à motifs animaliers facilitent la création d’un maquillage graphique, qu’on ait envie d’une transformation spectaculaire ou d’un simple détail qui fait son effet. De quoi s’amuser avec ses couleurs préférées sans devoir dessiner chaque motif à main levée.
Prix : 19 $ (à partir du 13 octobre)
Cocotte citrouille de Le Creuset
Difficile de trouver une meilleure motivation pour ressortir ses recettes de plats mijotés. Avec ses courbes de citrouille, cette cocotte donne autant envie de passer l’après-midi aux fourneaux que d’inviter du monde à souper. Potage à la courge, braisé du dimanche ou recette familiale : on la dépose directement sur la table, où elle mérite bien son moment de gloire.
Prix : 550 $ (en solde à 429 $)
Faux ongles Haunt de KISS
Pas besoin d’un costume élaboré pour entrer dans l’esprit du 31 octobre. Les faux ongles Haunt apportent une touche festive au bout des doigts et permettent de changer de tête (ou plutôt, de mains!) en quelques minutes top chrono. On les porte avec un maquillage théâtral pour le grand soir, ou avec notre tricot préféré pour ponctuer les journées d’octobre d’un petit frisson.
Prix : 16 $
Bougie à trois mèches Bonjour l’automne de Dans un Jardin
Certaines journées appellent une lumière tamisée, une liste de lecture tranquille et absolument aucun projet de sortie. Cette bougie à trois mèches donne le ton à nos soirées de saison, du bain qui s’éternise au souper improvisé à la maison. Son nom annonce déjà la couleur : on accueille l’automne, puis on s’installe confortablement pour le regarder passer.
Prix : 28 $ (en solde à 22 $)
Trio favoris d’automne de DAVIDsTEA
Cidre doux, Muffin aux bleuets et Chaï citrouillé : ce trio réunit trois bonnes raisons de faire chauffer la bouilloire. Les mélanges évoquent les pommes, les petits fruits et les épices de saison, pour accompagner une pause lecture ou une séance de contemplation des feuilles. On choisit selon l’humeur du jour; la grande tasse et les chaussettes épaisses sont fortement suggérées.
Prix : 31 $ les 3 sacs de 50 g ch. (en solde à 22 $)
Gommage pour le corps à la citrouille et au sirop d’érable de The Body Shop
Citrouille et sirop d’érable : on pourrait difficilement faire plus automnal, à moins de prendre sa douche dans une cabane à sucre! Ce gommage invite les parfums gourmands de la saison dans notre routine corporelle, tout en exfoliant la peau. Un petit plaisir à s’offrir avant de se glisser dans un pyjama doux et de déclarer la soirée officiellement commencée.
Prix : 25 $
Boisson protéinée tout-en-un Croustade aux pommes de Good Protein
Le goût des pommes au four et du crumble sucré, en version à boire? On aime l’idée. Cette nouvelle saveur de poudre protéinée ajoute une touche automnale au smoothie du matin et se prête aussi aux recettes de saison. Pratique pour retrouver les accents de notre dessert préféré les jours où on n’a ni le temps ni l’envie d’éplucher un panier de pommes.
Prix : 38 $ le sac de 440 g
Nappe Cueillette de citrouilles de Maison Simons
Des citrouilles jaunes, orange et vertes parsèment cette nappe inspirée du temps des récoltes. Il suffit de l’étendre pour donner envie de sortir les assiettes, d’allumer quelques chandelles et de recevoir autour d’un bon repas.
Prix : à partir de 25 $
Cire dépilatoire Pumpkin Scarecrow de Wakse
Même la séance d’épilation prend des airs d’automne! Cette cire sans bandes en édition limitée se réchauffe avant l’application et parfume la pièce d’une odeur de tarte à la citrouille fraîchement sortie du four. Une fantaisie sensorielle pour celles qui pratiquent l’épilation à la maison et qui aiment accorder leurs petits rituels beauté à la saison.
Prix : 38 $
Coussin moutonné citrouille de Maison Simons
Une citrouille qu’on peut serrer contre soi : voilà une version de la décoration saisonnière qui nous parle! Avec sa texture moutonnée et ses formes rebondies, ce mignon coussin de 30 cm trouve sa place sur un fauteuil, au creux du canapé ou dans un coin lecture. On ajoute une couverture, on attrape son livre et on oublie discrètement l’heure.
Prix : 29 $ (en solde à 20 $)