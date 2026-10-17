La saison des lattés épicés s’invite jusque dans notre garde-robe olfactive. Orange sanguine pétillante, pivoine rose et barbe à papa composent le versant sucré de ce parfum, relevé de baies roses et de fleur de gingembre rouge. Un mélange gourmand et espiègle à porter pour aller cueillir des pommes ou se rapprocher de quelqu’un quand le mercure descend.

Prix : 74 $ les 100 ml