Shopping: 7 chauffe-terrasses stylés pour un confort ultime

Complément parfait aux terrasses et abris de jardin, le chauffe-terrasse EnerG + est facile à utiliser et écoénergétique. Sous des airs de lampe à suspension, l’appareil de chauffage est protégé contre la pluie et la poussière. On aime le fait qu’il ne produit aucune émission de monoxyde de carbone et que son coût de fonctionnement est faible (moins de 0,25 $ l’heure partout au Canada).

Prix: 160-240 $