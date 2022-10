Imaginez-vous, par une chaude matinée ensoleillée, dans un environnement privé donnant sur un paysage naturel composé de marais, de petites îles et des eaux de la rivière Tusket, près du golfe du Maine. Natation, pêche, bateau ou randonnée, vous avez l’embarras du choix ! C’est précisément ce que cette résidence de Sluice Point propose à ses propriétaires : un lieu saisonnier qui tire le meilleur parti de la nature grâce à son emplacement à l’extrémité sud de la Nouvelle-Écosse, recouverte de forêts.

« Les propriétaires m’ont contacté par le biais d’un concours de design alors que mon cabinet d’architecture n’avait que trois ans », révèle Omar Gandhi. Il ajoute : « Ils m’ont demandé de concevoir une maison qui respecte la géographie du site et le patrimoine de la région. » Ainsi, le principal intéressé, avec Jeff Shaw, associé et architecte du projet, a élaboré une structure durable, robuste et facile à entretenir, avec un concept essentiellement ouvert.

« Notre objectif de départ était de donner l’impression que la maison de 335 m2 (3600 pi2) ne fait qu’un avec le paysage, de telle sorte qu’en brouillant sa vision, elle apparaisse comme une petite bosse dans le marais », explique Omar Gandhi. Sa forme, réalisée dans une palette de matériaux bruts,naturels et locaux,a été maintenue intentionnellement basse, longue et horizontale afin qu’elle se fonde dans l’environnement. En outre, les ailes secondaires de la maison profitent pleinement de la vue à 270 degrés ainsi que du lever et du coucher du soleil.

Mais la vue panoramique n’apparaît que lorsqu’on franchit le seuil de la maison. « Elle est cachée aux visiteurs, car la largeur de la maison dissimule la vue spectaculaire. Ce n’est qu’après avoir traversé l’entrée — un couloir haut et étroit — que l’on arrive dans l’immense pièce à vivre et que l’on découvre un panorama du littoral marécageux et la vue sur l’océan parsemé d’îles », révèle Gandhi. « J’ai adoré concevoir la séquence d’entrée et la forme du toit, tel un récit de voyage dans la nature sauvage, tout en crescendo. »

Cette aire abondamment fenêtrée a été conçue pour répondre aux exigences des propriétaires, qui souhaitaient un environnement ouvert et polyvalent, sans distractions, pour mettre en valeur la vue sur l’extérieur. Gandhi et Shaw ont planifié les aménagements intérieurs de manière à ce qu’ils puissent être complètement dissimulés et minimaux. Des éléments mobiles, tels que des panneaux coulissants, des portes de grange et une cheminée centrale rotative, permettent au centre d’intérêt de se transformer facilement et à l’ensemble de s’harmoniser naturellement. « Nous avons également créé des terrasses extérieures. Celle qui est implantée près de la suite principale est orientée vers l’est et permet aux hôtes d’y flâner au lever du soleil, tandis qu’une terrasse couverte prolongeant le salon permet d’allonger les soirées », ajoute Gandhi.

Le thème unificateur de la maison est indéniablement celui de son enracinement local, qui se manifeste dans sa forme, sa matérialité et son emplacement. À titre d’exemple, la maison et le toit sont fabriqués avec du cèdre blanc de l’Est, de provenance locale, sans revêtement de protection. Alors que le bâtiment s’inspire de la forme légendaire des meules de foin salé acadiennes qui parsèment la région, le toit rappelle quant à lui la silhouette modeste des cabanes de pêche disséminées le long du littoral de la Nouvelle-Écosse.

Gandhi précise : « Nous avons créé un langage audacieux en utilisant à la fois la facture de l’artisanat et la texture naturelle de matériaux authentiques et relativement ordinaires. L’espace raconte l’histoire du paysage ainsi que de ceux et celles qui ont autrefois habité les terres arides de la région. Sa forme est intrinsèquement liée à l’histoire du lieu et, en même temps, totalement différente de tout ce qui a été fait auparavant. »