Lorsque Gabriel Olszewski et Luuk Melisse ont vu ce bâtiment historique au milieu de la ceinture de canaux d’Amsterdam – le quartier le plus recherché de la capitale néerlandaise –, ils ont eu un coup de foudre. «Nous avons senti l’âme de la maison; elle nous a semblé parfaite. J’aime vivre dans des habitations qui ont une histoire», dit Gabriel Olszewski. Mais comment moderniser une demeure vieille de plus de trois siècles sans qu’elle perde son caractère, son unicité? Le couple a décidé de confier cette tâche audacieuse aux mains expertes des architectes Gabriela Puig Soleille et Carole Martinod, du studio Modernshapes. «Luuk et moi avons tous deux une vision créative: je travaille dans le marketing et il possède un studio de fitness holistique. Nous savions exactement ce que nous voulions pour notre future maison, mais nous avons dû nous raviser en raison des restrictions de rénovation liées au statut patrimonial du bâtiment. Gabriela et Carole nous ont aidés à trouver notre plan B: elles nous ont permis de transformer nos limites en occasions», explique Gabriel.

Objet d’art

L’un des plus grands défis a été de faire en sorte que la maison soit lumineuse et spacieuse, car, comme beaucoup de demeures d’Amsterdam situées au bord d’un canal, celle-ci comportait de petites pièces qui étaient plutôt sombres. Les architectes ont habilement tourné les limites du bâtiment à leur avantage en créant un agencement qui donne l’impression que la lumière et l’air y pénètrent sans contrainte. Une autre des difficultés touchait les fenêtres des chambres à coucher: il était interdit d’y installer des rideaux. Inspirés par le Public Hotel, à New York, les architectes ont conçu un lit à baldaquin contemporain autour duquel ils ont posé des rails, ce qui a permis d’y accrocher des rideaux. Enfin, une colonne, qui gênait la circulation dans le salon, s’est transformée en une porte arquée avec un réfrigérateur intégré. «La colonne était en plein milieu de la pièce, alors nous avons joué avec elle jusqu’à ce qu’elle devienne un objet d’art», explique Carole Martinod. Les arches de couleur pêche sont un véritable coup de cœur et mettent en valeur le style de Gabriel Olszewski: «C’est très milieu de siècle, 1950. La différence de hauteur entre les portes leur donne une touche audacieuse. La teinte est intense, mais pas trop. Nous sommes très heureux d’avoir osé.»

Tout sauf ordinaire

Bien que l’intérieur de l’habitation soit plutôt contemporain, il compte de nombreux éléments vieux de plusieurs décennies. Les sols en bois et les miroirs anciens sur les murs sont des pièces récupérées provenant d’appartements parisiens. Le salon et la cuisine sont équipés d’un canapé des années 1970 de marque Arflex. Ces pièces vintage créent un contraste agréable avec les meubles plus actuels, comme la cuisine minimale teintée de cuivre de TM Italia et la table de la salle à manger en plastique fondu du designer néerlandais Dirk Vander Kooij. «Nous n’aimons pas faire des intérieurs ordinaires. Cela entraîne parfois des difficultés de communication avec nos clients, mais pas avec Gabriel et Luuk: ils nous ont encouragés à aller encore plus loin. Cela nous a permis de repousser nos limites. Ç’a été une belle collaboration», dit Gabriela Puig Soleille. Les nouveaux propriétaires sont plus qu’heureux du résultat. «L’intérieur est assez stylisé, mais c’est un décor dans lequel nous nous sentons à l’aise. La maison est si accueillante; c’est un endroit idéal pour se détendre», affirme Gabriel, visiblement comblé.