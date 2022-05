Entre mer et montagne, ces 200 dômes d’un genre nouveau semblent être sortis de terre spontanément. Ils sont regroupés en grappes, une grappe abritant soit l’une des 17 suites du développement, chacune comptant une ou deux chambres, un dressing, un séjour et une salle d’eau, soit des espaces communs, dont un restaurant, un café, un spa et une salle de prière. Ils sont construits en Superadobe, une technique qui minimise le recours à la climatisation même sous ces cieux souvent torrides, et majoritairement avec du sable importé afin de préserver les précieux sols locaux.

Majara Residence est la deuxième phase d’un vaste projet de revitalisation urbaine, Presence in Hormuz, initié par ZAV Architects et visant l’autonomisation des insulaires grâce au tourisme. Près du port de l’île, la construction d’un lieu de rencontre où les visiteurs viennent entendre des habitants gratter leur guitare, le soir, a servi à former les ouvriers locaux qui ont ensuite érigé Majara. La troisième phase comprend un centre de formation des ressources humaines en tourisme.

«Notre rêve était d’inclure les habitants, les touristes et l’environnement dans ce projet afin qu’il soit bénéfique à tous et à l’île, dit l’architecte, car pour nous, la notion de durabilité ne concerne pas que la nature: elle concerne aussi les humains.»