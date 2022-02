Je l’avoue tout de go : je voue une quasi obsession, pour ne pas dire un véritable culte, à mes routines de soins de la peau (oui, j’en ai plusieurs distinctes : une de jour, une de soir et même une de week-end). Essayer des petits pots qui promettent la lune – ou un teint de bébé naissant, c’est selon! –, suivre les derniers conseils des meilleurs experts en la matière, intégrer des nouveaux soins ou outils apparemment indispensables à mon rituel quotidien… Ça fait partie de ma vie comme manger, dormir, respirer. Non seulement j’aime afficher un teint clair et uniforme, et idéalement lumineux, je prends aussi réellement plaisir à en découvrir toujours plus sur les b.-a.-bas des soins pour le visage. C’est une industrie qui me fascine, et qui, je l’avoue, m’aide, d’une façon bien spéciale, à traverser la pandémie avec calme et douceur. À chacune sa passion!

Dans tous les cas, quelle ne fut pas ma surprise lorsque, me plaignant en Stories sur Instagram que ma peau était archi sèche, rouge, irritée et boursouflée grâce aux joies de l’hiver québécois, plusieurs abonnées me confièrent avoir récemment découvert les effets positifs sur la peau et le teint d’un humidificateur. Pourquoi n’avais-je jamais rien lu, vu ou entendu en lien avec ça, moi, l’autoproclamée wannabe pro des petits pots?

Comme par magie, le lendemain matin, un gentil courriel de la part d’une relationniste de presse pour Dyson me proposait de tester, pendant quelques semaines, son tout nouveau ventilateur-purificateur-humidificateur 3-en-1, le Dyson Pure Humidify+Cool. En gros, on me suggérait d’essayer le nec plus ultra des humidificateurs pour voir si ça pouvait avoir des effets positifs – à court et à moyen terme – sur ma peau abîmée par les températures glaciales. J’ai évidemment dit oui (je m’en mords un peu les doigts aujourd’hui, parce que je me suis évidemment créé un nouveau besoin à… 999, 99 $!)