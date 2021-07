1. La multiplication des sources

«La lumière idéale existe, mais elle est le résultat du mariage de diverses sources lumineuses. Personnellement, j’aime travailler la lumière par couches, en partant du bas vers le haut. Un éclairage très proche du sol permet de créer une atmosphère. Ensuite, j’ajoute des luminaires décoratifs pour obtenir une lumière chaude, qui sera soutenue par un éclairrage encastré très ciblé.»

2. La parfaite ampoule

«L’avènement de la technologie DEL a bousculé nos codes. Avec les ampoules incandescentes, on choisissait le nombre de watts approprié et c’était bon. On doit maintenant se soucier de la température de la lumière, explique Zébulon. Jamais je n’utiliserais une lumière de plus de 2700 K, à moins d’être dans un IGA. Cela dit, on trouve maintenant des ampoules dont la teinte se réchauffe à mesure que l’intensité baisse.»

3. L’éclairage encastré

«Une loi fondamentale: ne jamais éclairer les gens à partir du plafond. Ce type d’éclairage creuse les traits, on l’a vu maintes fois dans les salles d’essayage mal conçues. La même loi prévaut dans une salle de bain. Une source de lumière encastrée devrait diffuser une lumière ponctuelle et directionnelle qui se dégrade doucement en direction d’un point précis. Plus le faisceau est étroit, plus il crée un effet dramatique et théâtral. L’intensité modulable? C’est un must!»

4. La juste taille

«On ne met pas un éléphant dans un boudoir! Les dimensions des lampes doivent être adaptées au volume de la pièce où elles se trouvent. Trop grosses, elles écrasent un petit espace. Trop petites, elles sont perdues dans le décor et leur éclairage est trop discret.»

5. Lueur magique

«L’une des erreurs les plus rédhibitoires est de créer un éclairage plat et uniforme. Pour la diffusion d’une lumière douce et évanescente, le verre opalin est une bonne option. Et avec leurs rubans de lumière, les DEL permettent un éclairage en continu à poser derrière certains objets, comme un miroir ou une banquette. Il faut toutefois éviter d’appliquer ce principe au-dessus d’une surface réfléchissante, comme un plancher lustré.»

Le cas du K

La couleur et la température de la lumière se mesurent en degrés Kelvin. Au bas du spectre, la lumière est plus jaune, tandis qu’elle vire au blanc puis à un ton bleuté à mesure que les kelvins s’additionnent.

Bougie 1500 K

Ampoule incandescente 2700 K

Soleil levant et couchant 3000 K

Flash d’appareil photo 6000 K

Éclairage plein soleil de midi 8000 K

Ses pièces de prédilection