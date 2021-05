Les combinaisons de couleurs, matériaux, végétaux et genres de fleurs séchées sont versatiles et infinies. Si vous êtes un(e) amoureux ou amoureuse du style boho pensez aux pampas; pour une ambiance douce optez pour les fleurs de coton. Bouquet monochrome ou envie de touches de couleurs plus originales, les fleurs séchées nous offrent toutes les options. Coup d’œil sur quelques unes des fleurs séchées les plus tendances du moment.



BOUQUET DE PAMPAS

Les pampas aux aires de plumes de paons donneront à votre pièce ce côté bohème et hippie tendance. Elles sont versatiles donc on en profite pour les ajouter à nos bouquets colorés et sobres.

BOUQUET VIVARIUM

Coup de cœur pour ce bouquet de fleurs séchées, mais sous forme de vivarium. Un joli moyen minimaliste d’ajouter un peu de couleur et de personnaliser notre intérieur.

COURONNE SÉCHÉE

Parce qu’il n’y a pas que votre meuble ou votre table à manger qui a droit à sa petite touche personnelle. Plutôt que de chercher la plus belle affiche à accrocher à votre mur, tentez l’originalité avec une couronne de fleurs séchées. Elles ne sont pas seulement réservées pour Noël!

BOUQUET MONOCHROME

Le bouquet monochrome est un imparable et encore plus quand on y rajoute des fleurs de coton rose poudrées. Cette branche douce et esthétique apportera de la dimension à votre bouquet.

BOUQUET DE FRUITS SÉCHÉS

On n’y aurait pas pensé tout de suite, mais ajouter des agrumes ou fruits séchés apporte du volume et de la texture à votre bouquet. Ça sera la touche originale de votre composition!

BOUQUET DE FLEURS SAUVAGES

Notre cœur fond devant ces bouquets de fleurs sauvages. Tout est dans l’agencement des couleurs, des formes et des textes. On s’empresse d’aller cueillir nos fleurs des champs pour les faire sécher. Une astuce facile et qui ne coutera pas un sou!

BOUQUET DE QUEUE-DE-LIÈVRE

Vous avez dû souvent en voir au bord des champs ou dans vos bouquets, la lagure ovale – communément appelée queue-de-lièvre – est une alliée essentielle à vos compositions séchées. L’avantage c’est qu’elle est résistante et se conserve très bien dans le temps.

BOUQUET DE PIVOINES

Elles sont belles et de mille couleurs, mais elles se fanent à vitesse grand V, mais les pivoines peuvent elles aussi se sécher. Un souvenir du printemps toute l’année!

BOUQUET D’EUCALYPTUS

La verdure apporte de la fraîcheur et encore plus quand c’est l’eucalyptus. Elles se retrouvent d’ailleurs souvent dans les compositions séchées, mais l’eucalyptus est aussi beau par lui-même. Un bouquet fourni vous donnera l’air d’avoir la main verte.

BOUQUET DE MIMOSAS

Avec l’arrivée de l’été qui se rapproche, on ne peut pas passer à côté du mimosa. C’est l’occasion d’en garder quelques brins pour les faire sécher et décorer notre intérieur d’un sublime bouquet doré.

