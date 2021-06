Jolie à souhait, la collection collaborative aux tons chauds et enveloppants s’imprègne du style bohème californien rappelant l’été et le voyage.

« Je suis absolument enchantée de pouvoir enfin présenter le côté décoration intérieure de la marque House of Harlow 1960 de façon aussi éloquente grâce à cette collection d’articles d’intérieur de rêve. Ma maison a toujours été l’extension de mon propre style et j’ai beaucoup de chance d’avoir pu collaborer sur la plate-forme Etsy avec un groupe d’artisans aussi talentueux et variés, certains natifs comme moi de l’État de Californie. »

À travers cette collection d’objets décoratifs, d’accessoires et de vêtements mode à la fois raffinés et décontractés, l’actrice et entrepreneure Nicole Richie présente des articles uniques — faits à la main par des artisans créatifs chez Etsy — comprenant entre autres coussins, poteries, accessoires pour animaux de compagnie, décorations murales et bien plus!

« L’expérience de la recherche d’artisans a été un vrai plaisir et m’a ouvert la porte sur de nouvelles sources d’inspiration. Observer le savoir-faire de divers membres de la communauté Etsy et pouvoir collaborer avec eux a été l’une des expériences créatives les plus riches de ma carrière. »

Pour découvrir l’entièreté de la collection, rendez-vous sur Etsy.