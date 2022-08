Kathy et Nestor profitent de leur retraite, toute fraîche, pour déambuler dans les rues du Mile-End, à Montréal, entre une terrasse de restaurant et un café. Plutôt que de songer à investir dans un appartement confortable pour leurs vieux jours, ils ont choisi de reconvertir un duplex en maison unifamiliale de façon à accueillir Nathalie, la sœur de Kathy, diplomate elle aussi en fin de carrière. Après une vie passée sur les routes, le trio a eu envie d’être au cœur de la ville, dans le quartier où a grandi Nestor. Son projet est simple : se rapprocher pour pouvoir partager des moments de détente et s’aider au besoin tout en conservant une vie privée grâce à des appartements distincts. C’est à l’équipe de La Shed qu’est confiée la tâche de concevoir cet habitat d’un genre encore assez peu commun au Québec. Une visite dans l’ancienne demeure du couple en banlieue inspire aux architectes l’esprit qu’ils insuffleront à la rénovation. Originaires d’Ukraine et grands voyageurs, les propriétaires possèdent des objets anciens de différentes cultures qui se côtoient dans leur intérieur. « Leurs racines européennes ont forgé le concept du projet. Ils souhaitaient une maison avec une âme », raconte Sébastien Parent, cofondateur de La Shed, qui a réussi à recréer celle-ci dans une bâtisse malmenée par les ans.

Comme un écho aux vies des habitants, un vent d’exotisme souffle sur le nouvel intérieur. Plutôt que d’opter pour des baies vitrées côté jardin, plusieurs grandes fenêtres habillées de persiennes en bois rappellent les façades européennes, notamment méditerranéennes. Des murs gris clair enduits à la chaux ferrée réchauffent, eux aussi, les lieux tout en leur apportant une texture qui rompt le minimalisme ambiant. Une extrémité des murs est par ailleurs laissée blanche pour définir des zones dans les grandes aires ouvertes. « Les murs enduits de chaux, dans les pièces à l’arrière de la maison, sont comme des toiles de fond qui permettent de mettre en scène les habitants et le mobilier », souligne Sébastien Parent. C’est aussi dans ce but que les meubles utilitaires se fondent dans le décor. Plusieurs armoires, concentrées dans l’espace, sont, entre autres, peintes dans un gris doux. Et, en haut de l’escalier accédant à la salle commune au dernier étage, des souvenirs de famille et de voyages prennent place sur les étagères d’une unité ouverte comme autant de bribes d’histoires à partager.