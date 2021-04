ELLE DÉCORATION QUÉBEC - Printemps 2021

Alex Lesage et Maxime Desbiens

Une vue de la cuisine d’un somptueux penthouse de la Petite Italie, à Montréal (atelierbarda.com). La suspension Myriad, de Gabriel Scott (gabriel-scott.com), éclaire la longue table et ses bancs Kalahari, de Claesson Koivisto Rune, ainsi que deux chaises Maun Windsor, de Patty Johnson (mabeofurniture.com). Les tabourets C401, bordant l’îlot, sont des créations du fleuron montréalais Kastella (kastella.ca). Au premier plan, devant les cabinets de cuisine Aktuel (aktuel.ca), un vase de Catherine Normandin avec son bouquet (oursinfleurs.com), une affiche de Maude Lescarbeau, une assiette de Tina Frey et des moulins à sel et à poivre (jamaisassez.com), une cafetière Nespresso Vertuo (nespresso.com), un vase Danilo et des ustensiles de service Danica (vdevmaison.com), et un linge de table en lin (coeurdartichaut.ca).