En couverture, la couleur hausse le ton ! S’entourer de couleurs est une science que le créateur californien Jonathan Rachman maîtrise dans le détail. À travers les éclats de couleur qui vivifient et les tons neutres qui produisent un effet calmant, il nous montre la voie du juste équilibre.

À l’inverse, la firme de design montréalaise Blanc Marine crie haut et fort qu’elle n’a pas peur du noir ! « Le noir est un rehausseur de beauté. Toutes les couleurs se voient sublimées par ce qui est à la fois une présence et une absence. »

Dans la section style, on revisite le papier peint avec trois expertes torontoises. Celui-ci retrouve un nouveau souffle grâce au rajeunissement des techniques du passé, qui changent la donne comme jamais. Tout à coup, les motifs font parler les murs !

Du côté habitat, la Parisienne Barbara Boccara, cofondatrice de l’influente marque Ba&sh, nous emmène à Ibiza où elle nous présente son bijou de modernité aux accents très finca, nous proposant plein d’inspirations pour nos chez-soi. Elle nous prouve que la mode, le design, la déco, l’art et l’architecture sont vraiment comme les cinq doigts d’une même main.

Toujours pour nous inspirer, Carolyne Parent explore l’idée du chalet autour du monde avec les visites d’entre autres : une tente, un refuge, un chalet et une hutte. Égarés en bord de mer, au pied d’une montagne ou dans la savane, ces havres de paix nous font rêver de séjours à leur image, c’est-à-dire au calme et en harmonie avec un environnement exceptionnel.

En savoir-faire, on découvre un autre angle à la beauté avec la société Fable. Leur mission : concevoir et produire avec cohérence et respect une famille sommaire d’objets simples, mais justes, pour la table.

Le numéro printemps-été d’ELLE Décoration Québec est offert en kiosque et en version numérique dès aujourd’hui.