Dans ce nouveau numéro, on partage avec vous les nouveautés, tendances et inspirations qui nous allument cette saison, les conseils de pros pour prendre soin de ses meubles en bois, ainsi que les tendances phares de l’automne-hiver.

On rencontre avec Paolo Ferrari, figure de proue du design canadien, qui impose ses codes à l’international et trois expertes nous livrent leurs trucs et astuces pour aménager une cuisine à notre image. En prime, on vous présente nos 16 essentiels pour organiser, décorer et recevoir avec style.

Sinon, on partage avec vous de nouvelles adresses design et locales où se ressourcer.

Enfin, on va à la rencontre de l’actrice Ludivine Reding, qui vient de rénover une maison à Montréal, entre souvenirs et bonnes adresses, et bien plus encore !

Le numéro automne-hiver 2026-2027 d’ELLE Décoration Québec est offert en kiosque, en abonnement et en version numérique dès maintenant !

Bonne lecture !