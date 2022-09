En couverture, on visite le comté ontarien d’Haliburton, où est niché le refuge écoresponsable de la designer Suzanne Dimma.

Le chalet a changé. Longtemps il a été l’héritier sans complexe du vieux canapé dont on voulait se débarrasser, aussi brun que le plancher en contreplaqué peint avec un reste de Sico sur lequel on l’a posé. Aujourd’hui, il est devenu un lieu d’évasion, un cocon chaleureux et décontracté où la nature est source d’inspiration.

Dans le même esprit, l’architecte Maxime Frappier a enraciné sa vie de famille dans la forêt de Lanaudière avec une maison de verre aux lignes pures, ouverte sur le paysage. Imaginée autour d’un pommier, elle rapproche ses habitants d’une nature généreuse et précieuse.

On explore l’univers magique des tapis avec trois experts qui nous donnent leur point de vue sur les matières, le style, la taille et les textures à choisir pour se marier aux intérieurs.

Deux galeristes nous partagent leurs points de vue sur la vente d’art en ligne qui, selon elles, permet à l’acheteur de ratisser large, de comparer, et d’attendre le bon moment avant d’acheter, mais aussi de découvrir de nouveaux artistes sans passer par l’expérience parfois intimidante d’entrer dans une galerie.

On découvre les nouveaux luminaires, entre styles classique, élémentaire et sibyllin, réalisés par des artisans canadiens, puis on tourne le dos aux jouets pour enfants en plastique et on les remplace par des versions robustes, pérennes, écologiques et esthétiques en bois.

Le numéro d’automne-hiver d’ELLE Décoration Québec est offert en kiosque et en version numérique dès aujourd’hui.