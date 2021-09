En effet, les photos présentées sont en fait des rendus 3D hyperréalistes. Même en le sachant et en scrutant attentivement la lumière, les objets et les perspectives, il est difficile de croire que la résidence n’a pas encore été bâtie et qu’elle ne sera achevée que l’année prochaine. C’est là toute la magie de JORG, le studio de design qui a créé, en pas moins de 480 heures, ces rendus destinés aux futurs propriétaires. Le résultat ? Une touche rustique et une palette de tons neutres rythmeront l’intérieur contemporain pour que les couleurs de la nature, visibles au-delà des baies panoramiques, inondent l’habitation.

Avant même le succès de Marie Kondo, qui a fait connaître le métier d’organisatrice d’espaces, la Québécoise Danielle Carignan mettait déjà de l’ordre dans la vie des gens. Par une méthode simple et facile à appliquer de désencombrement et d’organisation, elle ne fait pas que transformer les espaces, mais conduit ses clients à un nouveau mode de vie qui leur fait gagner du temps et se libérer des irritants !

On découvre aussi la transformation spectaculaire d’un ancien garage torontois converti en bureau à domicile. Ce lieu fluide, intime et expansif a été conçu de manière à offrir du rangement pour les écrits, les bicyclettes et les œuvres d’art du client, en plus de lui offrir une pièce séparée de la résidence où travailler.

Pour son retour à Montréal après une parenthèse new-yorkaise, un couple montréalais a choisi un loft dans une ancienne imprimerie près du Vieux-Port pour y établir sa résidence. En « pensant à l’intérieur de la boîte », l’architecte a conçu un aménagement faisant en sorte que peu importe où l’on s’assied, on a toujours une connexion avec l’extérieur.

On vous convie à une aventure gourmande automnale avec Athena Calderone, véritable diva culinaire, qui nous gratifie de ses précieux conseils pour dresser une magnifique, voire une féérique, table de saison.

Le numéro d’automne d’ELLE Décoration Québec est offert en kiosque et en version numérique dès aujourd’hui.