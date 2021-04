Diane von Furstenberg x H&M HOME

Les collaborations se succèdent, et on ne s’en plaindra pas. Ce printemps, la créatrice de mode Diane Von Furstenberg fait une incursion dans l’univers de la déco, en signant en partenariat avec H&M HOME une collection d’objets et de textiles pour la maison – vases, vaisselle, bougies, housses de coussin et affiches – sublimés d’imprimés animaliers et d’illustrations colorées emblématiques de sa marque de vêtements.

À magasiner à compter du 16 avril dans les boutiques et en ligne pour insuffler une touche griffée terriblement tendance à notre intérieur!

En attendant, zoom sur quelques pièces!