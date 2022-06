Déco

En 2018, le Québécois Philippe Malouin était consacré designer de l’année par le magazine Wallpaper. En compétition: Jaime Hayon, Antonio Citterio et Cecilie Manz. Et parmi les juges: Jasper Morrison. Trois ans plus tard, rencontre virtuelle avec le «p’tit gars de Valleyfield» devenu électron libre dans le tout petit monde des très grands.