D’après la plateforme d’artisans en ligne, générosité et authenticité seront les mots d’ordre de 2022 : les intérieurs se veulent chaleureux et misent sur l’originalité. Des éléments muraux audacieux, de la couleur en dégradé, et des détails qui donnent le sourire, nos maisons seront aussi surprenantes qu’accueillantes.

Textures extravagantes

Les textures s’invitent sur nos meubles, nos murs et nos accessoires pour oser une décoration en relief. Les chaises et les canapés en tissu bouclés ont particulièrement la côte tout comme les lampes et les abat-jours en papier!

Plateau béton, MimiLaRouleuse, 82,50$

ACHETER