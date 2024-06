Chloé Dufour-Lapointe s’est associée à Jaymar, une entreprise de meubles rembourrés conçus et fabriqués au Québec, le temps d’une collaboration déco afin d’accueillir son bébé dans un espace doux, confortable et chaleureux. Elle nous présente ses choix et ses inspirations et nous explique pourquoi ils ont retenu son attention. Entretien avec l’athlète.

Un style européen aux touches françaises

Nos choix pour la chambre de bébé ont été guidés par notre amour pour les décors européens avec des touches françaises. Nous avons opté pour des matériaux nobles comme le bois et le lin, créant une atmosphère naturelle et intemporelle. En tant que passionnée de mode, chaque sélection, notamment notre fauteuil Nelly de la collection Jaymar BB en tissu Nubia ivoire, a été pensée pour allier confort et esthétique durable.

Une chambre évolutive et durable

L’idée maîtresse était de créer une chambre évolutive où chaque élément pourrait être réutilisé. Par exemple, le fauteuil Nelly, avec sa teinte douce et son design intemporel, peut facilement s’intégrer dans d’autres pièces de la maison. Cette approche durable et subtilement française a guidé nos choix tout au long de la décoration.