Il faut se rendre à Jersey City, plus exactement dans le quartier historique de Van Vorst Park, pour prendre la pleine mesure du joyau sur lequel la jeune fondatrice de And Studio — Arianna De Gasperis — a jeté son dévolu pour donner corps à l’intime demeure qu’elle partage avec son mari.

Contrairement au marché de l’immobilier exorbitant de Manhattan, celui qui prévaut de l’autre côté de la rivière Hudson permettait encore, à l’été 2019, de rêver. « Nous espérions retrouver le charme classique du quartier new-yorkais de West Village où nous avions vécu jusque-là, se souvient Arianna. J’ai tout de suite aimé l’extérieur en grès rouge de la maison, poursuit-elle. Et, une fois à l’intérieur, l’escalier d’origine qui portait ses marques du temps m’a complètement séduite. » La propriété de style victorien (1852) était certes en bon état, mais pour répondre aux goûts et au style de vie du couple, des adaptations s’imposaient. Aussi, à la fin de février 2020, une rénovation majeure était entamée. Elle s’étalera sur neuf longs mois.

« Pendant toute cette période, s’amuse aujourd’hui Arianna, chaque clou planté et chaque coup de marteau donné aux étages supérieurs résonnaient dans l’appartement du rez-de-chaussée, où nous logions ».

Le mot d’ordre de ce chantier : préserver les éléments de charme de cette demeure historique — fenêtres en saillie, moulures, parquet de chêne en point de Hongrie, cheminées d’antan — afin d’honorer l’esprit des lieux tout en introduisant des touches subtilement contemporaines. Certains espaces, comme la cuisine, seront agrandis, tandis que d’autres, comme les salles d’eau, feront l’objet d’une reconfiguration.

Aujourd’hui, la lumière naturelle qui s’invite à l’intérieur par la verrière située au-dessus de l’escalier ne manque pas de mettre en valeur la riche patine des murs enduits.

Particulièrement sensible à l’illumination des espaces, Arianna a cherché à atteindre un fragile équilibre en multipliant différentes sources de lumière projetant pour la plupart une tonalité ambrée. « Lorsque la lumière est trop forte, explique-t-elle, je deviens anxieuse. Inversement, un environnement trop obscur affecte mon moral. »

Pour créer cet univers empreint de sérénité, teinté d’inspirations européennes, chaque détail a été mûrement réfléchi. À commencer par la palette de tons qui se révèle aussi sobre que chaleureuse. « Cette maison a été conçue avec le plus grand soin, sans se presser. Le mobilier n’a pas été choisi rapidement pour simplement “remplir” l’espace. Nous avons tendance à vouloir que tout se passe vite, sauf qu’en accélérant les choses, des regrets surgissent. Apprivoiser un espace et prendre le temps de réunir les objets qui le complémentent avec pertinence sont des actions qui s’inscrivent dans un processus.

Par exemple, si un mur appelle à l’accrochage d’une œuvre d’art et qu’on ne parvient pas à trouver la bonne, il faut patienter. Ça viendra. »

En s’inscrivant bel et bien dans le présent, dans le respect du passé, les interventions d’Arianna De Gasperis se révèlent en douceur, dans un savant et captivant mélange des genres. Une chose est sûre : l’impression de calme est omniprésente. « Depuis aussi loin que je me souvienne, on me dit que je suis une vieille âme, confie Arianna. Je pense que ce que je suis se reflète visuellement à travers mon lieu de vie, sans qu’on ait besoin de nombreuses explications. »