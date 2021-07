Si un mauvais conteur peut saper la meilleure histoire rien qu’en ouvrant la bouche, un bon conteur, lui, n’a même pas besoin d’histoire. À partir d’absolument rien, il nous transporte et nous envoûte.

Conteur de la meilleure espèce, Tony Gaudette a remplacé les mots par des objets. Sorti de ses mains, un banal gobelet prend le plus improbable des chemins pour générer une expérience qui bouleverse totalement notre rapport endormi à la chose. Dans la paume, le petit récipient sculpté d’un bloc dans un bois précieux, dénué de tout excédent, se révèle aussi doux qu’un galet rejeté par la mer. Tant de noblesse et de simplicité rendent soudain jubilatoire le seul geste de boire.

Et c’est ainsi avec tout ce que touche Tony. Le rouleau à pâte, il l’a très franchement révolutionné. De même pour le couteau, qu’il a destiné à l’impossible: couper de la salade avec un outil lisse en bois! Son savon, produit avec le designer français Samuel Accoceberry, crée une énigmatique dépendance. Pas étonnant qu’on veuille tout savoir de ses projets à venir, y compris des prochaines collaborations avec les créateurs de la planète.

De concert avec les designers textiles Ute Wolff et Maryse Aubin , de Farbensens, la Maison Milan a réalisé un tablier très terroir. Ses particularités? Un lin biologique d’une densité et d’une souplesse parfaite, une coupe allongée flatteuse et, surtout, le profond «bleu de Kamouraska», une teinture 100 % végétale obtenue à partir de la culture locale de la renouée des teinturiers, plante que l’on cultive dans le jardin tinctorial de Dahlia Milon. Ouvrez l’œil, ça s’en vient! Ah, et qu’en est-il des fameux petits gobelets en bois? Il est question d’une réédition pour fêter les 10 ans de la marque. On croise les doigts.

Mot d’ordre: audace

Depuis 10 ans, avec une certaine témérité, la Maison Milan a réinterprété une série d’objets du quotidien.