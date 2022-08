Quelles sont les applications de la chaux ?

La chaux est indispensable dans notre société de consommation. Elle est utilisée pour purifier l’eau, pour produire du verre, du sucre, du papier, du cuir, etc. En construction, il s’agit d’un liant qui peut intervenir sous forme de mortier à partir de la fondation d’un édifice jusqu’à la fixation des couvertures, en passant par le montage de la maçonnerie et la pose du carrelage. La chaux n’a pas son pareil pour répartir la pression entre les pierres, mais on l’utilise beaucoup ici pour enduire les murs intérieurs (avec un fini plutôt mat ou satiné, lissé ou stuqué, grené ou peigné) et extérieurs (la matière peut être écrasée, jetée, grattée, épongée ou encore lissée) afin de leur conférer une patine. Ces enduits apportent une rusticité et une luminosité aux murs, mais aussi une chaleur. »

Trouve-t-on ici des artisans qualifiés, et le DIY est-il une option ?

« Nous sommes assez peu de travailleurs expérimentés, mais une petite société d’artisans émerge et se construit. À bon entendeur, je suis à une étape de ma vie qui favorise la passion de mon savoir. Chose certaine, on ne s’improvise pas à travailler cette matière quand on n’y connaît rien, car de mauvais procédés d’application et des recettes erronées sont coûteux en temps et en argent. »

Parlant d’argent, on s’attend à quoi en termes de coûts ?

« Selon le type d’interventions, le prix varie considérablement. Il s’échelonne entre 7 et 35 $ le pied carré. »

Pour en savoir plus sur Hélios Nadal et sur la chaux, c’est par ici.

