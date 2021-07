Parmi les 500 chaises créées par le designer danois Hans J. Wegner au cours de sa vie, la Wishbone Chair, ou CH24, pour Carl Hansen & Son, est sans doute la plus connue. (On peut d’ailleurs l’apercevoir dans les maisons de Vancouver et de Copenhague présentées dans le ELLE Décoration Québec.) Cette chaise est en production continue depuis sa sortie en 1950 et, au fil des décennies, bon nombre de répliques sont apparues sur le marché. Si vous vous demandez comment distinguer un modèle authentique d’une adaptation, voici trois tuyaux à l’usage des amateurs d’authenticité, directement refilés par l’équipe qualité du fabricant, basé à Copenhague.

Trucs et astuces

Nº1

Le dossier de la chaise est fait d’une seule pièce de bois massif. Les copies sont souvent assemblées à partir de deux ou trois morceaux.

Nº2

Aucun défaut de fabrication ne peut être décelé dans un original: seul le bois le plus fin et sans défaut est utilisé pour fabriquer cette chaise. Portez attention aux proportions anormales et aux détails non conformes.

Nº3

L’originale se détaille à partir de 470 €, soit environ 700 $. Si le prix est trop beau pour être vrai… vous avez votre réponse! (carlhansen.com)

Lire aussi:

Déco: Rendre l’utile admirable

Shopping déco : le rotin sous toutes ses coutures

Inspiration déco: 10 bouquets de fleurs séchées