C’est devenu un réflexe de Pavlov: le nom Roche Bobois fait surgir immédiatement — et dans tout son éclat — l’iconique Mah Jong, un canapé qui défie tous les codes créatifs et dont la pertinence se moque du temps qui passe. Cette pièce phare du design, signée Hans Hopfer et réinventée au fil des ans par les Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix et Kenzo Takada de ce monde, est le meuble le plus mythique d’une succession de flambeaux que compte la marque française.