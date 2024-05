Un salon riche en trouvailles design

L’évènement Complètement Design, qui a réuni 1600 visiteurs (professionnels) le 14 mars 2024 au Grand Quai du Port de Montréal, était pour nombre d’exposants l’occasion de présenter, de la plus belle des façons, leurs réalisations les plus innovantes et les plus impactantes aux professionnels de l’architecture et du design.

Dans une présentation où les objets et les produits étaient mis en scène de façon théâtrale, avec Jean Verville comme commissaire de l’exposition, l’événement a voulu privilégier les pièces à plus forte composante d’innovation, de circularité, de fabrication locale, ou autre pertinence, dans le contexte de la transition climatique en cours et de l’avenir de la planète.