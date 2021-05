Depuis quelques années, les fermes florales gagnent en popularité et prennent de l’expansion au Québec. On peut désormais se procurer leurs fleurs via des abonnements chez les producteurs, dans les marchés fermiers mais aussi chez plusieurs fleuristes.

Acheter des fleurs d’ici, c’est une belle façon d’encourager l’économie locale, de découvrir et de profiter de ce que la nature québécoise a de plus beau à offrir tout au long de la belle saison. Petit aperçu de quelques unes des plus belles fleurs du Québec que vous pourrez vous procurez cet été.

La Tulipe

La tulipe est une des premières fleurs à se pointer le bout du nez au Québec. Cette année, on a commencé à la récolter dès le mois d’avril. Exit les simples tulipes rouges et jaunes qui ornent nos plates bandes, on fait place à des variétés impressionnantes aux formes et aux couleurs époustouflantes.