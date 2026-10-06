Dans notre salon, le canapé fait figure d’autorité, un meuble aussi essentiel que la table basse qu’il côtoie. On le souhaite confortable, durable et, de préférence, intemporel pour qu’il traverse les années sans s’essouffler. Le fauteuil, lui, ose davantage les fantaisies, les audaces esthétiques et les prises de risque. Il a le don d’ajouter une touche de personnalité à notre espace de vie, au même titre que les œuvres qui subliment nos murs blancs et ces objets qui trouvent leur place sur un pan de commode ou sur une étagère.

Comment choisir le bon fauteuil? Avant toute chose, il faut réfléchir à la place qu’on souhaite lui attribuer. Si on cherche un meuble confortable, dans lequel se lover pour lire un livre ou siroter notre café, on prête une attention particulière à l’assise (qui doit être assez rembourrée) et au dossier (qui doit être assez haut). Si on veut plutôt une chaise d’accent, dont le rôle se résume essentiellement à décorer la pièce, on mise sur une silhouette qui se démarque. Côté matières et nuances, tous les choix sont permis, selon qu’on souhaite créer une uniformité visuelle (pour un décor plutôt minimaliste) ou oser les contrastes (pour un style plus éclectique). Ne reste plus qu’à trouver le bon fauteuil, celui qui répond le mieux à nos attentes. Zoom sur neuf options à prix doux pour combler toutes nos envies!