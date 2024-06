Avec l’éclosion des fleurs odorantes, les journées plus lumineuses et les températures plus chaudes, l’arrivée de la belle saison est synonyme de nouveaux départs et de désir de renouveau. Dans la maison, cela se traduit par un ménage bien nécessaire.

S’il est vrai qu’il faut faire le ménage, il n’y a rien de tel qu’un peu de thérapie par le shopping pour rafraîchir et réinitialiser notre espace. Qu’il s’agisse de savons et de détergents à lessive à l’odeur fraîche, de vases à fleurs ou de draps frais, voici huit idées d’achats qui donneront un nouveau souffle à votre maison cette saison.