Dans la plus vieille ville d’Afrique du Sud, l’architecte anglais a reconverti l’élévateur à grain d’un silo, haut de six étages, en un hôtel-boutique de 28 chambres et suites, The Silo, et le silo en question, en un musée d’art contemporain d’Afrique, le Zeitz MOCCA. Comme quoi il est possible de pérenniser avec brio un important legs industriel et d’en faire l’attrait majeur d’un quartier portuaire à vocation touristique, en l’occurrence le Victoria & Albert Waterfront. (Une inspiration pour le Silo no. 5, à Montréal?) À noter : la fenestration géométrique unique de la section hôtelière, chaque fenêtre comptant 56 facettes. Psitt! c’est le même Thomas Heatherwick qui a imaginé The Vessel, la structure emblématique du nouveau développement Hudson Yards, à New York.