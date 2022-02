No 1 Optez pour la simplicité. Ne vous laissez pas berner par l’idée que plus c’est compliqué, plus c’est beau. La simplicité a bien meilleur goût.

No 2 Soyez fidèle à une palette bien définie. Laissez- vous inspirer par la nourriture et accompagnez-la de teintes assorties.

No 3 Prélevez des aliments du menu et faites-en des éléments décoratifs. Les fruits et légumes du marché, simplement posés sur la table, sont du plus bel effet.