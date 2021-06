Planifier

Maintenant que vous avez loué votre camion de déménagement et effectué vos nombreux changements d’adresse, il est l’heure de planifier. Faites-vous une liste aide-mémoire de tout ce que vous avez à faire et procurez-vous des boîtes en carton sans tarder.

Prévoyez un sac pour vos articles essentiels

Soyez prévoyant et préparez-vous un sac rempli d’articles essentiels pour la journée du déménagement afin de ne pas avoir à chercher dans vos montagnes de boîtes. Prévoyez aussi une boîte à outils pour les petits travaux du jour.

Prenez le temps de trier en amont



Profitez de cette occasion pour faire le ménage de votre garde-robe, vos papiers et vos meubles. Cela permettra de vous désencombrer et de disposer des choses qui ne vous sont plus utiles. De cette façon, votre journée de déménagement sera plus légère.

Réservez la date d’installation pour votre connexion Internet

Avec le télétravail qui se poursuit pour plusieurs, ne perdez pas une minute et réservez rapidement une date pour l’installation de votre connexion Internet, car les fournisseurs internet sont souvent très occupés en raison de tous les déménagements en période estivale.

Appelez votre compagnie d’assurance

Il est important de souscrire à une assurance habitation pour les locataires, car en cas de perte ou d’un sinistre, le propriétaire n’est pas responsable. Notez bien que s’il y a plusieurs locataires sous le même toit, vaut mieux que chacun d’entre eux détiennent une assurance habitation.

Bon déménagement!



Source: belairdirect